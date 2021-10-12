Türkiye'de Coronavirüs: 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka tablosunu şu notla duyurdu:

"Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar."