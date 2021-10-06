Türkiye'de Coronavirüs: 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle ilgili güncel tabloyu şu notla sosyal medyadan duyurdu:

"VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız."