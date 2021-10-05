Türkiye'de Coronavirüs: 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle ilgili güncel tabloyu şu notla sosyal medyadan duyurdu:

"YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız."