Türkiye'de Coronavirüs: 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs verilerini şu notla paylaştı:

"Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir."