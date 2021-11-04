Türkiye'de Coronavirüs: 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
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Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs verilerini şu notla paylaştı:
"Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir."
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