Türkiye'de Coronavirüs: 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs verilerini şu notla paylaştı:

"Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır."