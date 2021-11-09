Türkiye'de Coronavirüs: 196 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 28 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, veri tablosunu şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

"Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı."