Türkiye'de Coronavirüs: 195 kişi daha hayatını kaybetti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayısını şu notla paylaştı:

"Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz."