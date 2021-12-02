Türkiye'de Coronavirüs: 192 kişi daha hayatını kaybetti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu şu notla paylaştı:

"Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız."