Türkiye'de Coronavirüs: 167 kişi daha hayatını kaybetti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.
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Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayısını şu notla paylaştı:
"2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."
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