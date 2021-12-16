Türkiye'de Coronavirüs: 167 kişi daha hayatını kaybetti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayısını şu notla paylaştı:

"2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."