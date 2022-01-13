Türkiye'de Coronavirüs: 153 kişi hayatını kaybetti, 75 bin 564 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Covid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu notla Covid-19 verilerini paylaştı:

"Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım."