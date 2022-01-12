Türkiye'de Coronavirüs: 145 kişi hayatını kaybetti; 77 bin 722 vaka
Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 028 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
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Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 028 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu notla Covid-19 verilerini paylaştı:
"Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!"
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