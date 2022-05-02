Türkiye'de bin 344 yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı’nın 2 Mayıs'a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 97 bin 783 testten bin 344’ü pozitif çıktı.

Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı bin 402 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 501 bin 398 oldu