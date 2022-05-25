Türkiye'de bin 260 yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı’nın 25 Mayıs'a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 137 bin 573 testten bin 260 pozitif vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı bin 225 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 705 bin 146 oldu.