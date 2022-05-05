Türkiye'de bin 253 yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı’nın 5 Mayıs'a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 101 bin 263 testten bin 253 pozitif vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı bin 178 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 520 bin 160 oldu.