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Türkiye'de bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Türkiye'de bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Türkiye'de bayram tatili, 9 güne uzatıldı, bayramı takip eden 3 gün de idari izin kapsamına alındı.

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Türkiye'de bayram tatili, 9 güne uzatıldı, bayramı takip eden 3 gün de idari izin kapsamına alındı.

Cumhuriyet'in haberine göre, TC Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin süresinin kamuda 9 gün olduğunu duyurdu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak."

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