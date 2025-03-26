Türkiye'de bayram tatili 9 güne çıkarıldı
Türkiye'de bayram tatili, 9 güne uzatıldı, bayramı takip eden 3 gün de idari izin kapsamına alındı.
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Türkiye'de bayram tatili, 9 güne uzatıldı, bayramı takip eden 3 gün de idari izin kapsamına alındı.
Cumhuriyet'in haberine göre, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin süresinin kamuda 9 gün olduğunu duyurdu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak."
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