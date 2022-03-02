Türkiye'de açık havada maske takma ve HES kodu uygulamasına son verildi

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında uygulanan bazı kısıtlamaların kalktığını açıkladı. Buna göre, artık açık havada maske kullanmak zorunlu değil.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

"Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir."

"Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."