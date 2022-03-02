Türkiye'de açık havada maske takma ve HES kodu uygulamasına son verildi
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında uygulanan bazı kısıtlamaların kalktığını açıkladı. Buna göre, artık açık havada maske kullanmak zorunlu değil.
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TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında uygulanan bazı kısıtlamaların kalktığını açıkladı. Buna göre, artık açık havada maske kullanmak zorunlu değil.
Koca'nın açıklamaları şöyle:
"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."
"Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir."
"Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."
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