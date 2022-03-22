Türkiye'de 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi

TC Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 296 bin 866 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi. 90 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 296 bin 866 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 oldu. Bir günde toplam 296 bin 866 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 184 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,29 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 561 bin 848’e yükseldi.