Türkiye'de 7 bin 897 vaka, 108 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 897 Covid-19 vakası kayda geçerken, 108 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 137 bin 649 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 412 bin 505’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bin 685’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 618, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 89 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise bin 337.