Türkiye'de 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte yapılan 288 bin 968 testte 16 bin 190 vaka tespit edildi. 63 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 288 bin 968 testte 16 bin 190 vaka tespit edildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,08 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 881 bin 913’e yükseldi.