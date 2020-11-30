Türkiye'de 6.514 yeni 'hasta', 188 can kaybı

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 188 kişi daha hayatını kaybetti, 6514 yeni hasta tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 13 bin 746'ya, hasta sayısı ise 500 bin 865'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Vaka sayısı 31 bin 219'a yükseldi

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun. http://covid19.saglik.gov.tr