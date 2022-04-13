Türkiye’de 5 bin 529 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 493 kişi sağlığına kavuştu.

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 184 bin 758 test yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı.

31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu.