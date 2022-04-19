Türkiye'de 4 bin 217 yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre, bugün Koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 855 testte 4 bin 217 vaka tespit edildi. 23 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.