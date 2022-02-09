Türkiye'de 266 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 108 bin 563

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Covid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerini şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

"Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı."