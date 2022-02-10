Türkiye'de 264 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 98 bin 602

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 044 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerini şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım."