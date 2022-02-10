Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Türkiye'de 264 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 98 bin 602
Türkiye'de 264 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 98 bin 602

Türkiye'de 264 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 98 bin 602

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 044 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

A+A-

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 044 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerini şu notla sosyal medya hesabından paylaştı: 

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım."

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler : ,