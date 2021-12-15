Türkiye Meclisi’nde “KKTC” gündemi: “Azerbaycan’da neden tanıtamıyorsunuz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Katar’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramak için Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşma konuşuldu.

CHP’li Utku Çakırözer, Katar ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmanın fotoğraflarını Meclis kürsüsünden göstererek, “‘Katar bizim öz be öz kardeşimiz’ diyorsunuz. Peki, Katar da bizi öz kardeşi görüyor mu?” diye sordu.

AKP iktidarının yıllar sonra ‘eşit egemenlik, iki devletli çözüm’ dediğine dikkat çeken Çakırözer, “Peki, ne yaptınız bunun için? KKTC’yi Katar, İslam Konferansı, Türk Konseyi, Azerbaycan'a neden tanıtamıyorsunuz? Kendiniz o egemenliğe saygı duymazken, Türkiye'ye giriş yasağı koyup Kıbrıs Türklerini havaalanından geri yollarken; KKTC, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını yok sayarken, başkasına nasıl tanıtacaksınız o egemenliği?” sorularını yöneltti.