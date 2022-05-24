“Türkiye koşullar dayatmıyor, anlaşmada bütçemizin % 25’i kadar hibe var”

Ekonomik Protokol ile ilgili konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, “Türkiye bize bir takım koşullar dayatmıyor” dedi, gelirleri artırmanın ve giderleri kontrol altına almanın gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman’a yanıt vermek için kürsüye çıkan Atun, “Biz bu anlaşmaları KKTC ekonomisinin daha da gelişmesi, ülkemiz insanının refahının daha da gelişmesi için imzalıyoruz” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Atun, “Anlaşma ile bütçemizin % 25’i kadar hibe, bütçemizin % 8’i kadar kredi sağlanacak” diye konuştu.