Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin ortak yürüttüğü “Herkes İçin Eşit Haklar Projesinin” kapanış etkinliği olan “Çalışan Hakları Paneli”, bugün Lefkoşa’da yapılıyor.

Çalışan Hakları Paneli çerçevesinde farklı alanlarda uzmanlar, çalışan hakları, uluslararası sözleşmeler ve mevzuatlarla ilgili değerlendirmede bulunuyor. İki bölümden oluşan panel, bugün 17.00’ye kadar devam edecek.

Panelin açılış konuşmalarını Proje Koordinatörü, Çalışan Hakları Derneği Başkanı Ahmet Türkdoğan, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Sivil Toplum Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru yaptı.

Türkdoğan: "220 çalışana hukuki destek verdik"

Proje Koordinatörü, Çalışan Hakları Derneği Başkanı Ahmet Türkdoğan, projenin üç yıl önce başladığını söyleyerek, çalışan hakkı ihlallerini önlemek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Türkdoğan, proje doğrultusunda, mevzuat değişiklikleri yaptıklarını, mobbingle ilgili yasa tasarısının hazırlanarak Meclis'e sunulduğunu, çalışan haklarıyla ilgili bilgi verdiklerini ve hukuki destek mekanizması oluşturduklarını kaydetti ve bu doğrultuda 220 çalışana hukuki destek verildiğini söyledi.

Bu yönde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Türkdoğan, proje doğrultusunda harcanan maddi kaynağın şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirtti.

Esendağlı: "Mağdurların hayatına dokunan bir proje"

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Çalışan Hakları Paneli"nin, “Herkes İçin Eşit Haklar Projesi'nin” kapanış etkinliği olduğunu belirterek, projenin Avrupa Birliği hibeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Esendağlı, proje çerçevesinde mobbing ile ilgili yasa tasarısını Meclis'e sunduklarını dile getirdi.

Çalışanlara, gönüllü avukatlar tarafından hukuki destek verildiğini, projenin mağdurların hayatına dokunan bir proje olduğunu söyleyen Esendağlı, Çalışan Hakları Derneği’nin oluşturulduğunu, Avrupa Birliği tarafından ayrılan maddi kaynağın doğru kullanıldığını belirtti.

Stoleru: "Narenciye sektöründeki göçmen işçilerin insanlık dışı muamelere tabi kalmasıyla ilgili ciddi bir endişeye sahibiz"

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Sivil Toplum Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru ise proje kapsamında çalışan hakları alanında sürdürülebilir unsurların ele alındığını söyledi.

Projenin Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumu İçin Yardım Programı çerçevesinde desteklendiğini dile getiren Stoleru, bu çerçevede 2006-2024 yılları arasında 727 milyon Euro’nun tahsis edildiğini belirtti.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin çalışan haklarına yönelik uygulamalarına değinen Stoleru, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, sosyal güvenlik, eşit ücret ve fırsatlar, ayrımcılığa karşı koruma gibi haklara önem verildiğini belirtti. Stoleru, bu hakların ülkede de uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Son dönemde göçmen narenciye işçilerinin durumuna ilişkin medyada haberler yayımlandığını dile getiren Stoleru, “Kitlesel medya araçlarında çıkan haberlerden ve sivil toplum örgütlerinin raporlarından sonra Avrupa Komisyonu narenciye sektöründeki göçmen işçilerin insanlık dışı muamelere tabi kalmasıyla ilgili ciddi bir endişeye sahiptir” dedi.

Avrupa Komisyonu'nun yerel organlara bu konuda mağdur işçilerin haklarının uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler gereğince yerine getirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunduğunu söyleyen Stoleru, komisyonunun mağdurlara yönelik yardım sağlayan sivil toplum örgütlerinin koordineli çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Stoleru, Avrupa Komisyonu’nun yerel organların sivil toplum örgütlerini karar alma sürecinin her adımına dahil etmelerini teşvik ettiğini kaydetti.

Proje kapsamında yapılan uygulamalara değinen Stoleru, projenin elde ettiği en önemli sonucun Çalışan Hakları Derneği’nin kurulması olduğunu, derneğin sendikalı olsun olmasın tüm sektörlerdeki çalışanlara destek vereceğini, derneğin projenin başlattığı çalışmaları devam ettireceğini ve projenin sürdürülebilirliğini sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından etkinlik panellerle devam etti.