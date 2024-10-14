Türkan Şoray yarın adaya geliyor

Türk sineması oyuncusu Türkan Şoray, Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 40’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için yarın adaya geliyor.

GAÜ’den yapılan açıklamada, Girne Amerikan Üniversitesi'nin davetlisi olarak, GAÜ İletişim Fakültesi koordinasyonunda; GAÜ'nün 40'ıncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2024-2025 akademik yılının açılış törenine katılacak Türkan Şoray'a "fahri doktora" unvanı verilecek.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, Türkan Şoray'ın yarın saat 15.00'de tarifeli bir seferle geleceği Ercan Uluslararası Havalimanı'nda üniversite yetkilileri tarafından karşılanacağını belirtti.

Karşılama sonrası Lefkoşa'da kısa bir şehir turu ardından "Türk sinemasının sultanı" Türkan Şoray, saat 17.00'de Merhum 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı'nı ziyaret edecek. Bu esnada Şoray'a, Serdar Denktaş ile diğer aile fertleri eşlik