"Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşme, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlar"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşmenin Kıbrıs sorununun çözümüne de olumlu katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Yerapetritis, Kıbrıs'ın güneyinde yayın yapan ANT1 televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılmasına ilişkin uyarıları sorulan Yerapetritis, bu açıklamaların yapıcı olmadığını belirtti.

Yerapetritis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bölgede önemli bir insani çalışma yaptığını ve askeri operasyonlara karışmadığını ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de dün Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında GKRY'e bu konuda destek verdiğini söyledi.

Yunan Bakan, "Hem Yunanistan hem de Kıbrıs Cumhuriyeti olarak ne telkin ne de öğüt kabul ediyoruz. Tüm taraflarla konuşabilmek, barışın tesisi kadar insani yardım konusunda da yapıcı bir katkıda bulunmak üzere çizdiğimiz yolda devam edeceğiz" dedi.

Kıbrıs sorunu çözülmeden Türk-Yunan ilişkilerinde bir normalleşmenin söz konusu olup olamayacağı sorulan Yerapetritis, "Türkiye ile daha sakin sularda ilerleme çabamız, bölgemizde barış ve refahın sağlanma çabasıdır. Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşmenin Kıbrıs sorununa da olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Yerapetritis, Atina'nın Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki temel pozisyonunu bildiğini ve bunun değişmeyeceğinin farkında olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'ın dış politika konularının ilk sıralarında Kıbrıs meselesi olduğunu belirten Yerapetritis, "Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için tüm gücümüzle çabalıyoruz" dedi.

Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan arasında iletişim kanallarının açık olmasının Kıbrıs sorununda faydalı bir gelişme sağlanacak iklim oluşturulması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bu meselede yapıcı bir rol üstlenmelidir ki müzakereler başlasın. Mantığın yolu budur. Diyalog olmadan çözüm olamaz" diye konuştu.