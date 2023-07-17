Türk tarafı müzakerelere ilişkin ‘tanınma’ şartından geri adım attı

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerde Türk tarafının “iki devletli çözüm” tezi kapsamında ortaya koyduğu “tanınma olmadan müzakerelere başlamayız” politikasından birkaç ay önce geri adım attığı ortaya çıktı.

Mayıs ayında DAÜ’de gerçekleşen “Türkiye'nin Akdeniz'deki Dış Politikası: Bölgesel İstikrar ve Güvenliğe Etkileri” başlıklı panele konuk olarak katılan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın “bugün itibariyle emekli olduğunu açıklayan” Özel Temsilcisi ve müzakere heyeti üyesi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum tarafına “tanınma şartı olmadan da” müzakerelerin başlayabileceğini ilettiklerini söyledi

Söz konusu politika değişikliğini kamusal alanda çok dillendirmek istemediklerini söyleyen Olgun, “Ancak şimdi kamusal bir hale geldi” uyarısı üzerine konuşmasını yarıda kesti.

Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinden “emekliye ayrıldığını” açıklayan Olgun, söz konusu açıklaması üzerine “istifaya zorlandığı” yönündeki iddialara ilişkin YENİDÜZEN’e bugün yaptığı açıklamasında “iddiaların asılsız olduğunu” söylemişti.

Panelde neler yaşandı?

Panelde konuşmacı olarak bulunan HP Genel Başkanı Özersay, bir akademisyen olarak Türk tarafının “iki devetli çözüm” talebinin altını henüz dolduramadığını düşündüğünü, çünkü mevcut “tanınma olmadan müzakereler başlamaz” şartıyla çözümü müzakere etmenin mümkün olmadığını söyledi.

“Ortaya bir şart koyduk. Bugün (Kıbrıslı Rum lider) Nikos Hritodulidis ‘hade gelin yarın çözümü görüşelim’ dese görüşemeyiz. Çünkü bizim pozisyonumuza göre önce uluslararası toplumun alması gerken bir karar ve atması gereken bir adım var. İki devletli bir çözüm konusunda Rumların bizimle müzakereye oturabilmesi için onlara ne öneriyoruz? Federal bir çözümden daha fazla toprak? Güvenlik ve mülkiyet konusunda daha verimli önerilerimiz mi var? Yoksa elimizde başka enstrümanlar var ve baskı mı kuruyoruz? Bu kapsamda ben henüz iki devetli söyleminin altının doldurulmadığını düşünüyorum.”

“Tanınma şartı olmadan da müzakerelerin başlayabileceğini Rum tarafına ilettik”

Özersay’ın bu sözleri üzerine salonda konuk olarak bulunan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi ve müzakere heyeti üyesi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum tarafına “tanınma şartı olmadan da” müzakerelerin başlayabileceğini ilettiklerini söyledi:

“Biz şu anda BM Güvenlik Konseyi kararıyla ilgili o bağlantıyı geçtik. Rum tarafına aktardık öyle bir şart olmadan, iki taraf arasındaki müzakerelerin hangi şartlarda başlayabileceğini ilettik. Şu anda çok da ‘public’ (kamuya açık) konuştuğumuz bir konu değil. Farklı formüller, farklı yollar aranıyor. Sadece bunu söyleyebilirim.”

Olgun’un bu sözleri üzerine konuşan panelin moderatörü Prof. Dr. Ahmet Sözen, “Bu sözler artık ‘puclic’ hale geldi” uyarısında bulundu, Özersay ise “Bunu ilk kez duyuyorum” yorumunu yaptı.