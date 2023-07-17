Türk Lirası, döviz karşısında erimeye devam ediyor
Serbest piyasada Amerikan Doları bu sabah 26,45 TL, Euro 29,70 TL, İngiliz Sterlini ise 34,60 TL’den işlem görüyor.
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Serbest piyasada Amerikan Doları bu sabah 26,45 TL, Euro 29,70 TL, İngiliz Sterlini ise 34,60 TL’den işlem görüyor.
Saat 08.25 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 26.00 TL, satış fiyatı 26,45 TL.
Euro’nun alış fiyatı 29.15, satış fiyatı 29.70. İngiliz Sterlini ise 34,00 TL’den alınıp 34,60 TL’den satılıyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası