Türk Lirası değer kaybediyor: Sterlin 19.96 TL
Türk Lirası, döviz kurları karşısında yeniden değer kaybetmeye başladı.Kıbrıs Vakıflar Bankası kurlarına göre; bu sabah itibariyle Euro güne 16.95 TL’den başladı.
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Türk Lirası, döviz kurları karşısında yeniden değer kaybetmeye başladı. Kıbrıs Vakıflar Bankası kurlarına göre; bu sabah itibariyle Euro güne 16.95 TL’den başladı.
Sterlin 20 TL bandına yaklaştı, 19.96 TL’den işlem görüyor. USD ise 16.02 TL.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası