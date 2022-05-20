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Türk Lirası değer kaybediyor: Sterlin 19.96 TL

Türk Lirası değer kaybediyor: Sterlin 19.96 TL

Türk Lirası, döviz kurları karşısında yeniden değer kaybetmeye başladı.Kıbrıs Vakıflar Bankası kurlarına göre; bu sabah itibariyle Euro güne 16.95 TL’den başladı.

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Türk Lirası, döviz kurları karşısında yeniden değer kaybetmeye başladı. Kıbrıs Vakıflar Bankası kurlarına göre; bu sabah itibariyle Euro güne 16.95 TL’den başladı.

Sterlin 20 TL bandına yaklaştı, 19.96 TL’den işlem görüyor. USD ise 16.02 TL.

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