Türk Lirası değer kaybediyor: Sterlin 19.96 TL

Türk Lirası, döviz kurları karşısında yeniden değer kaybetmeye başladı. Kıbrıs Vakıflar Bankası kurlarına göre; bu sabah itibariyle Euro güne 16.95 TL’den başladı.

Sterlin 20 TL bandına yaklaştı, 19.96 TL’den işlem görüyor. USD ise 16.02 TL.