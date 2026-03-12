"Turizm sektörü artan maliyetler nedeniyle ciddi risk altında"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektörünün artan girdi maliyetleri ve son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu belirtti.

Çağıner yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden maliyet artışlarının Kuzey Kıbrıs’taki turizm sektörünün rekabet edebilirliğini önemli ölçüde zayıflattığını ifade etti. Savaş öncesi yapılan yakıt zammı ile savaş sonrası gerçekleştirilen ilave zammın, elektrik fiyatları başta olmak üzere birçok maliyete yansıyacağını kaydeden Çağıner, bu durumun sektör açısından sürdürülebilirliği zorlaştırdığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin yanı sıra savaş nedeniyle yaşanan rezervasyon iptallerinin de sektörü olumsuz etkilediğini belirten Çağıner, turizm işletmelerinin içinde bulunduğu durumun pandemi dönemini aratmayacak bir noktaya geldiğini dile getirdi. Çağıner, bunun bir şikâyet değil, mevcut durumun tespiti olduğunu vurguladı.

Turizmin ülke ekonomisinin sürükleyici sektörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çağıner, sektörün yalnızca turist harcamalarıyla değil, turizm çalışanlarının yarattığı ekonomik hareketlilik üzerinden sanayi, tarım ve ticaret gibi birçok alanı da doğrudan etkilediğini ifade etti.

Yaşanan sorunların çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini belirten Çağıner, özellikle girdi maliyetlerinin düşürülmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Aksi takdirde kısa süre içerisinde turizm işletmelerinin ve ardından diğer sektörlerin domino etkisiyle ciddi zarar görebileceği uyarısında bulundu.