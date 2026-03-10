Güneyde okul minibüsü ile araç çarpıştı: 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kıbrıs’ın güneyinde bugün öğrencileri taşıyan okul minibüsü ile bir araç çarpıştı. Kaza sonucu 13 öğrenci yaralandı.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde bugün öğrencileri taşıyan okul minibüsü ile bir araç çarpıştı. Kaza sonucu 13 öğrenci yaralandı.
Güneyde yayın yapan In Cyprus’un haberine göre, yaralanan öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırılırken, öğrencilerin durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle yolun her iki şeridi de trafiğe kapatıldı.
Bu haber toplam 337 defa okunmuştur