“Tüm imkânları zorladık, zam kaçınılmaz oldu”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bir hafta içerisinde akaryakıta yaptığı ikinci zammın ardından açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Tüm imkânları zorladık, fiyat artışı kaçınılmaz oldu” dedi.

Gece yarısı yapılan zammın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir Berova, zammın Ortadoğu’daki savaş nedeniyle yaşanan gelişmelerin küresel piyasalara etkilerinden dolayı kaynaklandığını belirtti ve savaşın etkilerinin ülke ekonomisine olası yansımalarının Bakanlar Kurulu’nda kapsamlı şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Berova, dün gün boyu yapılan değerlendirmelerde küresel gelişmelerin kısa, orta ve uzun vadede ülke ekonomisine etkilerinin ele alındığını, Akaryakıt Fiyat Belirleme Mevzuatı gereği her hafta yeniden belirlenen akaryakıt fiyatlarının da bu çerçevede gözden geçirildiğini belirtti.

Hükümetin önceliğinin, küresel piyasalardaki olağanüstü dalgalanmalara rağmen vatandaş üzerindeki mali yükü mümkün olan en düşük seviyede tutmak olduğunu iddia eden Berova, yapılması kaçınılmaz olan fiyat düzenlemesinin etkilerini azaltmak amacıyla Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) tüm imkânlarının kullanıldığını savundu.

Berova, devletin vatandaşları korumak adına FİF’ten elde edilen gelirlerden önemli ölçüde fedakârlık yaptığını vurguladı.

Yeni akaryakıt fiyatları

Buna karşın küresel enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini belirten Berova, yeni fiyatları şöyle açıkladı:

95 oktan benzin: FİF miktarı 9.11 TL’den 2.67 TL’ye düşürüldü. Buna rağmen pompa fiyatı 57.12 TL/litre oldu.

98 oktan benzin: FİF miktarı 8.97 TL’den 2.52 TL’ye indirildi. Pompa fiyatı 58.12 TL/litre olarak belirlendi.

Eurodizel (mazot): 1.10 TL olan FİF miktarı sıfırlandı. Buna rağmen pompa fiyatı 56 TL/litre oldu.

Berova, yapılan düzenlemeye rağmen küresel enerji maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansımasının tamamen engellenemediğini ifade etti.