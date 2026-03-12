1 yılda yüzde 58 artış

Serap KARAMAN

Hayat pahalılığının giderek arttığı Kıbrıs’ın kuzeyinde yurttaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için giderek daha fazla kredi kartına yöneliyor. Artan fiyatlar ve alım gücündeki düşüş, kredi kartı kullanımını hızla yükseltirken borç yükü de büyüyor.

KKTC Merkez Bankası’nın 2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin bültenine göre kredi kartı borçlarının kademeli olarak arttığı görülüyor. Aralık 2024’te yurttaşların kredi kartı borcu 6 milyar 674 milyon 100 bin TL olarak kaydedilirken, Mart 2025’te 6 milyar 998 milyon 100 bin TL’ye yükseldi. Haziran 2025’te borç miktarı 8 milyar 561 milyon 100 bin TL’ye çıktı ve sadece üç ayda 1 milyar 563 milyon TL artış yaşandı. Eylül 2025’te borçlar 9 milyar 375 milyon 500 bin TL’ye ulaşırken Haziran–Eylül döneminde kredi kartı borçları yüzde 9,5 artarak 814 milyon 500 bin TL yükseldi.

Resmi verilere göre kredi kartı kullanımındaki en yüksek seviye Aralık 2025’te kaydedildi ve toplam borç 10 milyar 547 milyon 800 bin TL’ye çıktı; böylece kredi kartı harcamaları bir yılda yüzde 58 arttı.

ARALIK 2024- ARALIK 2025 KREDİ KARTI BORÇLARI: Aralık 2024: 6 milyar 674 milyon 100 bin TL Mart 2025: 6 milyar 998 milyon 100 bin TL Haziran 2025: 8 milyar 561 milyon TL Eylül 2025: 9 milyar 375 milyon 500 bin TL Aralık 2025: 10 milyar 547 milyon 800 bin TL

