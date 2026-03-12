PGM: Ercan çevresinde dron uçuşu yasaklandı

Uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulması yasaklandı.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Akıncılar, Kırklar, Gaziköy, Balıkesir, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç ve Dilekkaya ile Balıkesir köyleri ve civarında ikinci bir duyuruya kadar dron uçurulmasına izin verilmeyecek.

Açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

Polis, söz konusu yasağa tüm kişi ve kuruluşların titizlikle uymasının önem taşıdığını belirterek kamuoyuna duyuru yaptı.