Mart ayı faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayına ilişkin faiz kararı bugün ülkemiz saati ile 13.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak karar, hem finansal piyasaların yönü hem de para politikasının geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Önceki anket döneminde yüzde 29 seviyesinde olan yıl sonu tahmini, 2 puan artarak yüzde 31’e yükseldi. Bu durum, para politikası görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.