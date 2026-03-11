DAÜ Kültür ve Sanat Haftası başladı...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen DAÜ Kültür ve Sanat Haftası, pazartesi günü, DAÜ Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre cuma gününe kadar devam edecek Kültür ve Sanat Haftası kapsamında; sergiler, söyleşiler, şiir dinletileri, atölye çalışmaları, performanslar ve konserler sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in üstlendiği “Kadın Perspektifinden Bir Okuma: Sanat Bellek ve Dönüşüm” konulu karma sergi ile başladı.

Etkinlik açılışında, Kültür ve Sanat Haftası Organizasyon Sorumlusu Bedia Balses, sergi küratörü Ayhatun Ateşin, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç birer konuşma yaparak, kültür ve sanatın toplumların gelişimindeki önemli rolüne dikkat çekti.

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz…

Program kapsamında yarın saat 10.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın “Düşünceden Heykele: Sanatsal Üretimin Yolculuğu” konulu sunum ve atölye çalışması, saat 12.30’da Aktivite Merkezi’nde Mustafa Tozakı ile Karikatür Sanatı ve atölye çalışması ve saat 15.00’de ise aynı yerde tiyatro oyuncusu Ali Düşenkalkar ile söyleşi yapılacak.

Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri cuma günü saat 16.00’da Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı ve Hakkı Cengiz Eren'in “Kompleks Müzik Türlerine Yaklaşım” konulu söyleşisi ve Aktivite Merkezi Salonu’nda saat 20.00’da Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı ve Kadir Evre tarafından verilecek jazz konseri ile son bulacak.

Kültür ve Sanat Haftası kapsamındaki tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacak.

DAÜ Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, kapsamında geçtiğimiz günlerde Myhhra Trip klasik müzik dinletisi, Cem Cengiz ve DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü tarafından “İnsan ve Mekan” konulu karma fotoğraf sergisi, Sogol Hemmatbolat ile “Tercihin Mimarı: Sürükleyici Dönemde Shakespeare” konulu söyleşi, şair Neşe Yaşın ile “Neriman Cahit’i Anlamak” konulu şiir dinletisi ve söyleşi de gerçekleştirildi.