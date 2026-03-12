Kıbrıs Türk Ticaret Odası, akaryakıt fiyatlarına kısa süre içinde ikinci kez ve yüksek oranda zam yapılmasına tepki göstererek, “Ekonomide alarm zilleri çalmaktadır” açıklamasında bulundu. Oda, artan maliyetlerin hem vatandaşları hem de işletmeleri daha da zor bir durumla karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki akaryakıt fiyat artışının ardından endişelerini dile getirdiklerini ve bu süreçte daha ihtiyatlı bir politika izlenmesi gerektiğine dikkat çektiklerini belirtti. Açıklamada, “Yapılan zammın geri çekilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ne yazık ki aradan geçen kısa süre içinde yapılan yeni ve yüksek oranlı zam, bu endişelerimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerine yer verildi.

Akaryakıt fiyatlarının mal ve hizmet üretiminden taşımacılığa kadar ekonominin tüm alanlarını doğrudan etkileyen temel bir girdi olduğu belirtilen açıklamada, “Bu nedenle akaryakıtta yaşanan her artış, zaten yüksek seviyelerde seyreden enflasyonu daha da yukarıya taşımaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca bu ölçekteki akaryakıt fiyat artışlarının işletmelerin kaldırabileceği bir yük olmadığına işaret edilerek, “Üretim ve hizmet maliyetlerinin bu derece artması, birçok sektörde faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Artan maliyet baskısı işletmeleri faaliyetlerini kısmaya, küçülmeye ve çalışan sayısını azaltmaya zorlayabilecek sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Ekonomide alarm zilleri çalmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İran’a yönelik saldırıların başlattığı sürecin yüksek enflasyon ortamında yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu süreç böyle yönetilemez. Bu sürecin en az kayıpla atlatılabilmesi için sağlıklı öngörülere dayalı, ihtiyatlı ama cesur kararlara ihtiyaç vardır. Bu kararlar, en geniş katılımla ve politik endişelerden uzak bir tutumla oluşturulmalıdır” denildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, söz konusu kararların üretilmesine katkı koymaya hazır olduğunu da ifade etti.