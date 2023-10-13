Turizm konusunda endişe

İsrail’de yaşanan olumsuz gelişmelerin Kıbrıs’ın güneyindeki turizm sanayinde endişelere neden olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, turizm açısından İsrail’in Kıbrıs Cumhuriyeti için ikinci büyük pazar olduğuna dikkat çekerken, bu yıl İsrail’den 300 bini aşkın turistin geldiğini yazdı.

Habere göre, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Turizm İşletmeleri Birliği (STEK) arasındaki çalışma toplantısının ardından yaptığı açıklamada, başka ülkelerle ve başka pazarlarla iletişim kurmayı ve çalışmayı hiçbir zaman bırakmadıklarını ifade etti.

İsrail pazarının büyüklüğüne bağlı olarak gelişmelerin kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Kumis, sürekli başka pazarları da incelediklerini söyledi.

Kıbrıs Turizm İşletmeleri Birliği (STEK) Başkanı Akis Vavlitis, bir soru üzerine, İsrail’den yeni rezervasyon taleplerinde değişiklik olmadığını belirtti.

Gazete ilgili çalışma toplantısında turizm ile ilgili konuların ele alındığını yazdı.