Turist, otel odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Kıbrıs’ın kuzeyinde turist olarak bulunan Samet Uyanık’ın (E-37), bu sabah saat 06.30 sıralarında Girne’de kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasında, Uyanık’ın, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.