Turist olarak geldi, adadan sahte PCR ile çıkmaya çalıştı

Adaya turist olarak genel ve sahte PCR belgesi ile ülkeden çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlı M.P.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, İsveç/İran uyruklu zanlı 69 yaşındaki M.P.A’nın 10 Kasım saat 10.30 raddelerinde, Ercan Havalimanı'nda, KKTC'den çıkış yapmak için daha önceden sahtelemiş olduğu PCR testini, bilet ve bagaj işlemlerini yapan yer hizmetleri görevlisine vererek tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği esnada yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Bahse konu PCR testinin, Türkiye'de faaliyet gösteren Gen-Lab isimli laboratuvara ait olduğunu belirten Polis, sonucun Türkiye'deki e-nabız üzerinde görüldüğünü anlattı. Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vermeyip, testin KKTC'de ikamet ettiği otel tarafından kendisine yapıldığını söylediğini de mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün bahse konu otelden yapılan soruşturmada bugüne kadar herhangi bir müşterilerine PCR testi yaptırmadıklarının tespit edildiğini anlattı. Zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde turist olarak bulunduğunu ve aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirten Polis, M.P.A’nın mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.