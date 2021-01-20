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Turan Kaynar hayata tutunamadı

Turan Kaynar hayata tutunamadı

Lefkoşa'da 14 Kasım 2020'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 80 yaşındaki Turan Kaynar hayatını kaybetti.

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Lefkoşa'da 14 Kasım 2020'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 80 yaşındaki Turan Kaynar hayatını kaybetti.

Kaza, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde yolu yaya olarak geçmeye çalıştığı sırada Hüseyin Eker (E-41) yönetimindeki RF 153 plakalı motosikletin çarpması sonucu Turan Kaynar, ağır şekilde yaralanması sonucu meydana gelmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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