Turan Kaynar hayata tutunamadı
Lefkoşa'da 14 Kasım 2020'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 80 yaşındaki Turan Kaynar hayatını kaybetti.
A+A-
Lefkoşa'da 14 Kasım 2020'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 80 yaşındaki Turan Kaynar hayatını kaybetti.
Kaza, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde yolu yaya olarak geçmeye çalıştığı sırada Hüseyin Eker (E-41) yönetimindeki RF 153 plakalı motosikletin çarpması sonucu Turan Kaynar, ağır şekilde yaralanması sonucu meydana gelmişti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 1904 defa okunmuştur
Etiketler : kaza