Tüp gaz fiyatlarına artış...

Ülkede 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 55 TL artırılarak, 555 TL oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, diğer miktarlardaki gazın kilogram fiyatı KDV dahil 55,5 TL’yi geçmeyecek.

İthalatçı şirketlerin azami satış fiyatı KDV hariç 301,57 TL, dağıtım şirketleri için KDV dahil 414 TL, bayiler için 524 TL, market/bakkallar için azami fiyat ise KDV dahil 555 TL olarak belirlendi.

Taşıma maliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, bayiler 10 kilogramlık tüp gaz için her 10 kilometrede 1,5 TL taşıma payı alabilecek.

Fiyat artışı yarından itibaren yürürlüğe girecek.