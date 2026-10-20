Çeler: “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası 23B maddesine mecliste çözüm üreteceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası 23B maddesinin basın ve ifade özgürlüğü açısından tartışmalara neden olduğunu ifade ederek, Meclis'te bu konuda sorumluluk üstleneceklerini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Çeler, Basın Emekçileri Sendikası'nın (Basın-Sen) Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı davanın takipçisi olduklarını belirterek, yargı sürecinin ardından basın örgütleriyle birlikte Meclis'te gerekli yasal düzenlemeler için sorumluluk üstleneceklerini kaydetti.

Çeler, 23B maddesine yönelik itirazların yalnızca gazetecileri değil, toplumun haber alma hakkını ve demokratik hukuk düzenini ilgilendirdiğini savunarak, “Basın özgürlüğüne ilişkin kaygıların giderilmesi gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yargının kararını beklemenin, Meclis'in sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını belirten Çeler, 23B maddesinin yeniden düzenlenmesi, gerekli görülmesi halinde değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması için Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Medya Etik Kurulu ve ilgili tüm basın örgütleriyle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

“Hedefimiz, gazetecilik faaliyetlerini güvence altına alan, evrensel insan hakları standartlarına uygun bir yasal düzenlemedir.” diyen Çeler, masumiyet karinesi, özel hayatın gizliliği ve adil yargılanma hakkının korunmasının önemine de değindi.

Bu hakların “Basın özgürlüğünü ölçüsüz biçimde sınırlandırmaya” gerekçe yapılamayacağını ve basın özgürlüğünü korumanın, demokrasiye inanan herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Çeler, “Yargının kararına saygı duyacak, basın örgütlerinin görüşlerini esas alarak gerekli yasal değişiklikler için çalışacağız. Bu konudaki taahhüdümüz seçimle sınırlı değildir.” dedi.