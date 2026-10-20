Polis uyardı: Kantara yolunda çökme meydana geldi

Polis, Kantara yolunda, Gençlik Kampı ile askeri birlik arasındaki güzergahta yola düşen kaya nedeniyle çökme meydana geldiğini duyurdu.

Yolun onarılması için ilgili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilirken, güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.