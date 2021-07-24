AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 20 Temmuz'da açıklanan Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan Başkanlık Açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.



TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savunduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Ada'daki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la beraber KKTC'nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri, hukuka uygun değildir, sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır" dedi.



"KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullanan Çelik, bu açıklamanın Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayandığını belirtti.





"Hukuka uygun"



Ömer Çelik, "Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur. BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir" dedi.



Maraş'ta mağduriyetlerin giderilmesinin gerekli olduğunu ifade eden Çelik, "Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur. Uluslararası toplum Ada'daki gerçeklikle yüzleşmeli, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC'ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.



KKTC'nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi desteklediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Kıbrıs meselesine dair yegane adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı bu çözüm olduğuna inanıyoruz. KKTC vardır ve var olacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın sözlerine karşı açıklama yapan BMGK, bu tavrıyla itibar kaybına uğramaktadır.

Cumhurbaşkanı'mızın açıklamaları, barıştan ve hukuktan yana olan herkesin desteklemesi gereken açıklamalardır."

Türkiye’den BM’ye tepki

BM Güvenlik Konseyi’nden “Maraş” kınaması