BM Güvenlik Konseyi’nden “Maraş” kınaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Maraş’la ilgili Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının yaptığı açıklamaları ve girişimleri kınayan bir karar aldı. Tek yanlı girişimleri kınayan Güvenlik Konseyi, Maraş’la ilgili geçen yıl ekim ayından beri atılan tüm adımların ve yapılan girişimlerin derhal geri alınması çağrısında da bulundu.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta federal çözümle ilgili Genel Sekreter’in çabalarına destek belirterek eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon esasında Kıbrıslıların isteklerine uygun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm taahhüdünü teyit etti.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı’nın açıklamasının tam metni şöyle:

Güvenlik Konseyi'nin 23 Temmuz 2021'de yaptığı 8824. toplantısında, Konsey'in “Kıbrıs'taki Durum” başlıklı maddeyi değerlendirmesine ilişkin olarak Güvenlik Konseyi Başkanı Konsey adına şu açıklamayı yapar:

“Güvenlik Konseyi, 9 Ekim 2020 tarihli (S/PRST/2020/9) Başkanının Maraş hakkındaki açıklamasını yeniden teyit eder.

“Güvenlik Konseyi, 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlar da dahil olmak üzere önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi Maraş'ın statüsünü yeniden teyit eder.

Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir bölümünde, sakinleri dışında herhangi bir kişinin yerleşimine yönelik herhangi bir girişimin kabul edilemez olduğunu ve Maraş ile ilgili kararlarına uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiğini yineler.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz 2021'de kapalı Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınar. Güvenlik Konseyi, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder.

Güvenlik Konseyi, bu hareket tarzının ve Ekim 2020'den bu yana Maraş'ta atılan tüm adımların iptalini talep eder.

Güvenlik Konseyi, kararlarına uygun olmayan ve adada gerilimi artırabilecek, çözüm umutlarını zedeleyebilecek bir tek taraflı her türlü eylemden kaçınma gereğinin altını çizer.

Güvenlik Konseyi, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi de dahil, tüm kararlarına tam saygı gösterilerek uygulanmasının ve UNFICYP'in hareket özgürlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgular.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılığını ve Genel Sekreterin çabaları.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıslıların istekleri doğrultusunda ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılığını yineler ve Genel Sekreterin çabalarını destekler.

Güvenlik Konseyi konuyla ilgilenmeye devam edecek."