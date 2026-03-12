“Mazot desteği gelmezse sektörün üzerine toprak atın…”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıt fiyatlarına bir hafta içinde iki kez zam yapılmasının ardından öfkesini dile getirdi. Topaloğlu, hükümete sert sözlerle yüklenerek, toplu taşımacıların bu zam bombardımanı karşısında çaresiz bırakıldığını ve sektörün fiilen bitirilmek istendiğini ifade etti. “Bir haftada iki zam yaparak taşımacıları nefessiz bıraktınız. Bu yükü kaldırmak mümkün değil. Mazot desteği yapılmazsa sektör tamamen çökecek” diyen Topaloğlu, mazot fiyatlarının kısa sürede yükseldiğini, taşımacıların ise hiçbir destek almadığını vurguladı. Topaloğlu, “Taşımacı zam almadı, mazota iki kez zam geldi. Toplamda 10-12

TL’lik artış… Bu neyin nesi? Hükümet sanki sektörün kökünü kazımak için uğraşıyor. Toplu taşımacı, bu yükün altından kalkamayacak. Mazot desteği yapılması lazım. Bir haftada iki zam yapıldı. Toplu taşımacılar bu yükü kaldıramaz” dedi.

Hükümetin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirten Topaloğlu, son iki zam oranında mazot desteği sağlanmasını talep etti, “Bu rezaleti düzeltmek istiyorsanız bir an önce mazot katkısı yapın, o da son iki zam kadar olsun. Yoksa bu sektör biter, halk da yolda kalır!” Artan hayat pahalılığına da isyan eden Topaloğlu, “Asgari ücret zaten eridi, yok oldu. Vatandaş perişan, sektör perişan… Hükümet ne yapıyor? Zam üstüne zam!” diyerek tepkisini sürdürdü.

Daha önceki açıklamasında da hükümete veryansın eden Topaloğlu, ilk zam sonrası, “Hükümet toplu taşıma sektörünü bitirdi. Bu sektörü alıp hayallere attınız. Zaten çekilmez olan şartlar, sizin yüzünüzden taşınamaz hale geldi, sektörü çökerttiniz!” ifadelerini kullanmıştı.